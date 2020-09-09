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Грабовский покинул должность спортивного директора минского «Динамо»

Грабовский покинул должность спортивного директора минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Михаил Грабовский покинул должность спортивного директора минского «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе минского клуба. Михаил останется работать в клубе в качестве помощника главного тренера «зубров» Крэйга Вудкрофта.

В настоящий момент минский клуб занимает пятое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Вудкрофта имеют в своём активе четыре очка после трёх проведённых матчей. При этом одну из двух побед динамовцы добыли, даже не выходя на лёд. Финский «Йокерит» не прибыл в Минск на матч регулярного чемпионата, за что был наказан техническим поражением.

Ранее 9 сентября новый руководитель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сообщил о решении покинуть пост генерального директора минского «Динамо».

Басков сообщил о решении покинуть пост генерального директора минского «Динамо»
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