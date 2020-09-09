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НХЛ перенесла дату первого раунда драфта

НХЛ перенесла дату первого раунда драфта
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ планирует провести первый раунд драфта новичков 6 октября. Остальные раунды состоятся 7 октября, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.

В плане возобновления сезона даты драфта были запланированы на 9-10 октября. Таким образом, лига проведёт мероприятие на несколько дней раньше.

Рынок свободных агентов откроется 9 октября.

Напомним, что в решающем, втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1. Драфт-лотерею выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ
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