НХЛ перенесла дату первого раунда драфта

НХЛ планирует провести первый раунд драфта новичков 6 октября. Остальные раунды состоятся 7 октября, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.



В плане возобновления сезона даты драфта были запланированы на 9-10 октября. Таким образом, лига проведёт мероприятие на несколько дней раньше.



Рынок свободных агентов откроется 9 октября.



Напомним, что в решающем, втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1. Драфт-лотерею выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ