НХЛ перенесла дату первого раунда драфта

НХЛ планирует провести первый раунд драфта новичков 6 октября. Остальные раунды состоятся 7 октября, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.
В плане возобновления сезона даты драфта были запланированы на 9-10 октября. Таким образом, лига проведёт мероприятие на несколько дней раньше.
Рынок свободных агентов откроется 9 октября.
Напомним, что в решающем, втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1. Драфт-лотерею выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».
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