«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Состоялась лотерея драфта Национальной хоккейной лиги, которую выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и получил первый пик.



Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли. Это «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1.

Первым номером драфта НХЛ — 2020 станет 18-летний канадский нападающий Алексис Лафренье, выступающий за «Римуски» в QMJHL. Форвард стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах. Также он стал самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира в Чехии, который выиграла сборная Канады.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс»

2. «Лос-Анджелес Кингз»

3. «Оттава Сенаторз» (от «Сан-Хосе Шаркс»)

4. «Детройт Ред Уингз»

5. «Оттава Сенаторз»

6. «Анахайм Дакс»

7. «Нью-Джерси Дэвилз»

8. «Баффало Сэйбрз»

9. «Миннесота Уайлд»

10. «Виннипег Джетс».

11. «Нэшвилл Предаторз»

12. «Флорида Пантерз»

13. «Торонто Мэйпл Лифс»

14. «Эдмонтон Ойлерз»

15. «Питтсбург Пингвинз»