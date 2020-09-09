Кадейкин забросил третью шайбу в сезоне, реализовав выход один на один в меньшинстве

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин забросил третью шайбу в сезоне. Произошло это в матче с московским «Спартаком» при счёте 3:2 в пользу красно-белых.



Примечательно, что эта шайба забита в меньшинстве. Уфимцы выиграли борьбу у борта и отправили Кадейкина один на один с Никитой Беспаловым. Нападающий момент реализовал, продлив свою результативную серию до трёх игр (3+1).

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К середине второго периода счёт 4:3 в пользу «Спартака».

Напомним, «Салават Юлаев» одержал три победы кряду. В Нижнем Новгороде было обыграно «Торпедо» (3:2), в Череповце — «Северсталь» (4:1), а в Минске — местное «Динамо» (4:3). «Спартак» начал сезон с двух поражений. Сначала в Ярославле красно-белые были разгромлены «Локомотивом» — 2:7. Затем «Автомобилист» обыграл московский коллектив — 1:0. «Сухарь» на свой счёт записал Якуб Коварж, победную шайбу забросил Михаил Мамкин. Два дня назад, 7 сентября, «Спартак» одержал первую победу в сезоне, переиграв московское «Динамо» (3:1).