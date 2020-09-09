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Вудкрофт: «Динамо» заслуживало большего в этой домашней серии

Вудкрофт: «Динамо» заслуживало большего в этой домашней серии
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:5).

«Жаль, не добились победы. Нам ещё предстоит учиться, как играть с преимуществом. Мы ещё работаем, всё придёт с опытом. Мы заслуживали большего в этой домашней серии. Я требователен, всегда хочу улучшить игру команды.

Илья Соловьёв провел неплохую игру, но местами сказывалась его неопытность. Ему есть куда расти. Ему надо переходить из молодёжного хоккея в более профессиональный. Что касается пар защиты, нам есть над чем работать. Нам ещё нужно найти нужные сочетания и «химию».

Фальковский? У него травма верхней части тела, и он не смог продолжить матч», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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