Яшкин — о переводе Шипачёва в другое звено: два матча проиграли, что-то нужно менять

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итоги встречи с «Локомотивом».
«В целом матч неплохой. Два периода мы играли как хотели, а в третьем всё пошло не так. Надо такие матчи до конца доводить.
Разбили звено с Шипачёвым? Вчера на тренировке играли в новых сочетаниях. Но уже нет разницы: два матча проиграли, что-то нужно менять. Неплохо сегодня играли оба звена — и то, в котором Вадим, и наше.
Форма? Хотелось бы быть лучше. Работаем каждый день, чтобы становиться лучше и приходить в себя после паузы. В любой момент приятно забить. Думаю, ещё парочку мог сегодня забросить. Надо стараться, и тогда всё у нас получится.
Почему не идёт большинство? В том году тоже были моменты, когда оно у нас не шло. Думаю, надо действовать проще — бросать, особо не придумывать. Может, кто-то себя ещё нехорошо чувствует. Неточные передачи, лёд не такой качественный — много факторов. Надо попроще играть, бросать, лезть на ворота. Так сейчас все голы забиваются. Во всех матчах разница — в один гол.
Большинство с Шипачевым? Два матча сыграли, особо ничего не получилось. Надо больше бросать и играть проще, тогда все придет», — цитирует Яшкина пресс-служба «Динамо».
- 9 сентября 2020
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