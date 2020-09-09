Яшкин — о переводе Шипачёва в другое звено: два матча проиграли, что-то нужно менять

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итоги встречи с «Локомотивом».



«В целом матч неплохой. Два периода мы играли как хотели, а в третьем всё пошло не так. Надо такие матчи до конца доводить.



Разбили звено с Шипачёвым? Вчера на тренировке играли в новых сочетаниях. Но уже нет разницы: два матча проиграли, что-то нужно менять. Неплохо сегодня играли оба звена — и то, в котором Вадим, и наше.



Форма? Хотелось бы быть лучше. Работаем каждый день, чтобы становиться лучше и приходить в себя после паузы. В любой момент приятно забить. Думаю, ещё парочку мог сегодня забросить. Надо стараться, и тогда всё у нас получится.



Почему не идёт большинство? В том году тоже были моменты, когда оно у нас не шло. Думаю, надо действовать проще — бросать, особо не придумывать. Может, кто-то себя ещё нехорошо чувствует. Неточные передачи, лёд не такой качественный — много факторов. Надо попроще играть, бросать, лезть на ворота. Так сейчас все голы забиваются. Во всех матчах разница — в один гол.



Большинство с Шипачевым? Два матча сыграли, особо ничего не получилось. Надо больше бросать и играть проще, тогда все придет», — цитирует Яшкина пресс-служба «Динамо».

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