Крикунов – о победном голе «Локомотива»: тактическая ошибка Панкратова

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (2:3).



«Проиграли игру, потому что снова мало забили, хотя моментов имели достаточно. К сожалению, не хватает нам пока чего-то. В третьем периоде словили ненужные удаления. Намучались втроём, отбились, но пропустили уже в равных составах. И сами опять не реализовали момент. Не используешь своё, значит, получаешь себе.



Я предвижу уже вопрос, почему разбил звено Шипачёва. Отвечаю. Поскольку они находятся не в лучшем состоянии, потому что очень мало времени прошло после их болезни, я их разменял. Поставил с ними игроков, которые ещё раньше переболели. Но если Тарасов с Брюквиным ещё более-менее двигались, то Шипов пока не очень смотрелся. Но других у меня нет.



Я не скажу, что третий период — это психология. Мы особенно и не удерживали счёт. Если бы мы его удерживали, то не получали бы удалений. Приходится ломать все звенья из-за этого и много играть в меньшинстве. Тем более вы же видели третий гол. Идёт бросок мимо ворот — рикошет от игрока и гол. Там Панкратов потерял своего игрока. Тактическая ошибка. Он должен был опекать своего игрока и не давать ему выкатываться на пятачок.



В следующем матче у нас выйдут два игрока — Линдберг и Пулккинен. Уже появляется возможность для манёвра», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.