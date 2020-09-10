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Шипачёву разбили лицо, «Динамо» проиграло дома. Лучшие фото победы «Локо»

Вадим Шипачёв
Шипачёву разбили лицо, «Динамо» проиграло дома. Лучшие фото победы «Локо»
Хоккей / КХЛ 0

9 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышева» в матче Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» проиграло ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:3.

Уже на 7-й минуте встречи «Динамо» вышло вперёд, забил Дмитрий Яшкин. К концу первого периода гости смогли отыграться — гол на счету Егора Аверина. Однако уже на старте второго игрового отрезка Даниил Тарасов вновь вывел москвичей вперёд. Усилиями Рушана Рафикова и Дениса Алексеева «Локомотив» смог перевернуть ход матча — 3:2. Шат-аут — у 20-летнего Даниила Исаева, отразившего все 16 бросков по воротам.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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