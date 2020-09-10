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Генменеджер «Бостона» — о новом контракте Крюга: сейчас мир крайне далёк от совершенства

Генменеджер «Бостона» — о новом контракте Крюга: сейчас мир крайне далёк от совершенства
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал ситуацию с потенциальными свободными агентами команды, в числе которых защитники Тори Крюг и Здено Хара.

«Мы ещё не нашли решения вопроса. Хочу надеяться, что смогу совершить действия, которые позволят предложить Крюгу то, что он заслужил. Я буду последним человеком, пытающимся убедить любого игрока не принимать то решение, которое будет наилучшим для него и его семьи. В идеальном мире он остался бы с нами, но сейчас мир крайне далек от совершенства.

Хара является культовым игроком клуба, важным игроком для команды. Мы рассмотрим возможности продления контрактов с ним и другими игроками, которые становятся неограниченно и ограниченно свободными агентами. Надеюсь, что мы со всем справимся и будем все вместе двигаться вперёд и улучшать наш клуб. Контракт Здено – часть этой ситуации», – цитирует Суини пресс-служба НХЛ.

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