Тротц — о хите Киллорна: Нельсон ничего не подозревал, его атаковали со слепой стороны

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал силовой приём в исполнении форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна на нападающем «островитян» Броке Нельсоне.

«Форвард соперника Гудроу толкнул нашего Брока Нельсона сразу же после того, как он вернулся на лёд после нарушения со стороны Киллорна. Мне показалось, что Гудроу немного целился в голову. Что касается первого момента с ударом Киллорна, то там арбитры абсолютно правильно разобрались. Нельсон ничего не подозревал, его атаковали со слепой стороны, так что теперь слово за дисциплинарным комитетом лиги», — сказал Тротц.

Нападающего «Тампы» могут дисквалифицировать за толчок на борт форварда «Айлендерс» Брока Нельсона. Инцидент произошёл на шестой минуте первого периода, за что Киллорн был удалён на пять минут и до конца матча. Нельсон ушёл в раздевалку, но вернулся на лёд в середине второго периода.