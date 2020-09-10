Форвард «Тампы» Киллорн рискует пропустить третий матч с «Айлендерс» из-за дисквалификации

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков разберёт действия нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).

Нападающего «Тампы» могут дисквалифицировать за толчок на борт форварда «Айлендерс» Брока Нельсона. Инцидент произошёл на шестой минуте первого периода, за что Киллорн был удалён на пять минут и до конца матча. Нельсон ушёл в раздевалку, но вернулся на лёд в середине второго периода.

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На официальном сайте НХЛ отмечается, что Киллорна могут дополнительно наказать за толчок на борт, однако департамент по вопросам безопасности игроков оставляет за собой право вносить корректировки в трактовку нарушения.