«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив ЦСКА по буллитам

ЦСКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил Андрей Локтионов. В основное время матча шайбы забросили: форвард ЦСКА Антон Слепышев и нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов.

Для «Сибири» это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне, команда пока не одержала ни одной победы. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб дома сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар», а ЦСКА в гостях проведёт матч с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 12 сентября.