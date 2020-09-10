«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив ЦСКА по буллитам
ЦСКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил Андрей Локтионов. В основное время матча шайбы забросили: форвард ЦСКА Антон Слепышев и нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов.
Для «Сибири» это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне, команда пока не одержала ни одной победы. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб дома сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар», а ЦСКА в гостях проведёт матч с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 12 сентября.
- 10 сентября 2020
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