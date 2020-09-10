Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив ЦСКА по буллитам

«Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив ЦСКА по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил Андрей Локтионов. В основное время матча шайбы забросили: форвард ЦСКА Антон Слепышев и нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов.

Для «Сибири» это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне, команда пока не одержала ни одной победы. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб дома сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар», а ЦСКА в гостях проведёт матч с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 12 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2020, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Рыков, Голдобин) – 20:31' (5x3)   1:1 Саюстов (Гуркин, Миловзоров) – 31:00' (5x4)   1:2 Локтионов – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020