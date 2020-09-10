Вратарь минского «Динамо» Доминик Фурх показал щитки и шлем

Вратарь минского «Динамо» Доминик Фурх показал новые щитки и шлем. Об этом информирует пресс-служба клуба из Беларуси в «Твиттере».

30-летний чех провёл минувший сезон в «Эребро». Шведский клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, пригласив Йонаса Энрота.

Последним клубом Фурха в КХЛ до перехода в «Динамо» была череповецкая «Северсталь». В регулярном сезоне КХЛ сезона-2018/2019 Доминик одержал 18 побед в 55 матчах, отражая за матч 91,3% бросков и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон для Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.