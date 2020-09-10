Защитник Марк Боровецки покинет «Оттаву» после 9 проведённых сезонов

Защитник «Оттавы Сенаторз» Марк Боровецки сообщил, что решил покинуть клуб, за который выступал с 2011 года. 31-летний хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.

«Почти десять лет провел в этой организации. Думаю о том, каким был, когда стал профессиональным хоккеистом, и насколько сильно возмужал как человек и как игрок за это время. Никаких сомнений, это конец главы, у меня от неё останется много положительных воспоминаний. Не хочу быть неблагодарным, но пришло время уйти. Сделал ставку на себя в этом сезоне и не знаю, хотела ли этого организация. Думаю, это верное решение для обеих сторон. Мы как бы пришли к согласию, что это для нас лучший вариант», – приводит слова Боровецки Ottawa Sun.

В нынешнем сезоне защитник провёл в регулярном чемпионате НХЛ 53 матча и набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности «+1».