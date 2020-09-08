Победивший алкогольную зависимость Райан стал обладателем трофея «Билл Мастертон Трофи»

Форвард «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофей, вручаемый игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, сообщается в «твиттере» NHL Public Relations.

На трофей также претендовали защитник «Даллас Старз» Стивен Джонс и нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне обладателем трофея стал голкипер Робин Ленер, выступавший тогда за «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, Райан вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость. Годовая зарплата нападающего составляет $ 7,25 млн, действующий контракт будет действовать ещё три сезона.