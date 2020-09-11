Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик» перенесён из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Нефтехимик» перенесён из-за первично положительных результатов теста на коронавирус у хоккеистов нижнекамского клуба, информирует официальный сайт лиги.
«Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик», который должен был состояться в пятницу, 11 сентября, перенесён. По прилёте в Ригу хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2. У семи игроков выявлены первично положительные результаты.
«Нефтехимик» вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдёт дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG. Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды.
О дате и времени переноса матча «Динамо» Рига — «Нефтехимик» Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно», — говорится в сообщении лиги.
- 11 сентября 2020
-
00:00
- 10 сентября 2020
-
23:50
-
23:03
-
22:50
-
22:33
-
21:52
-
21:22
-
21:01
-
20:50
-
20:34
-
19:52
-
19:32
-
19:02
-
18:56
-
18:53
-
18:40
-
18:29
-
18:15
-
17:58
-
17:23
-
16:42
-
16:26
-
15:40
-
15:15
-
14:54
-
14:30
-
14:11
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:56
-
12:22
-
11:55
-
11:21
-
11:01