Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик» перенесён из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Нефтехимик» перенесён из-за первично положительных результатов теста на коронавирус у хоккеистов нижнекамского клуба, информирует официальный сайт лиги.

«Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик», который должен был состояться в пятницу, 11 сентября, перенесён. По прилёте в Ригу хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2. У семи игроков выявлены первично положительные результаты.

«Нефтехимик» вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдёт дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG. Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды.

О дате и времени переноса матча «Динамо» Рига — «Нефтехимик» Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно», — говорится в сообщении лиги.