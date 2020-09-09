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КХЛ сделала заявление по возможному проведению вынесенного матча в Израиле

КХЛ сделала заявление по возможному проведению вынесенного матча в Израиле
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига сделала заявление по возможному проведению вынесенного матча в Израиле. Ранее появилась информация, что вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ пройдёт 10 декабря в Иерусалиме. Во встрече должны принять участие действующий чемпион России ЦСКА и финалист Кубка Гагарина 2019 года «Авангард».

«КХЛ рассматривает несколько стран для проведения вынесенного матча чемпионата. В их число входит и Израиль. Однако на данный момент говорить о том, что матч в этой стране состоится, а также о дате проведения и его участниках преждевременно», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы лиги.

В сезоне-2018/2019 вынесенные матчи КХЛ прошли в Вене и Цюрихе. В сезоне-2019/2020 вынесенный матч состоялся в швейцарском Давосе.

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