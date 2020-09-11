Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу в матче с «Вегасом», у Худобина 38 сейвов

Завершился третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Далласа» отличились Джейми Олексяк, Джейми Бенн и победный гол в овертайме забил российский нападающий Александр Радулов. Форвард Денис Гурьянов получил 12 минут и 14 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 38 сейвов. За «Вегас» отличились Ши Теодор и Алекс Так.

Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу «Далласа» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Далласом» и «Вегасом» состоится 13 сентября.