Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу в матче с «Вегасом», у Худобина 38 сейвов
Завершился третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Далласа» отличились Джейми Олексяк, Джейми Бенн и победный гол в овертайме забил российский нападающий Александр Радулов. Форвард Денис Гурьянов получил 12 минут и 14 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 38 сейвов. За «Вегас» отличились Ши Теодор и Алекс Так.
Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу «Далласа» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Далласом» и «Вегасом» состоится 13 сентября.
НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
11 сентября 2020, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Олексяк (Хейсканен, Комо) – 39:43' (5x5) 1:1 Теодор (Стоун, Маршессо) – 43:49' 2:1 Бенн (Сегин, Хэнли) – 47:34' (5x5) 2:2 Так (Карлссон) – 52:46' (5x5) 3:2 А. Радулов (Павелски, Бенн) – 60:31' (5x5)
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