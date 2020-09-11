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Радулов забил самый быстрый гол в истории «Далласа» в овертайме матча плей-офф НХЛ

Радулов забил самый быстрый гол в истории «Далласа» в овертайме матча плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В основное время матча в составе «Далласа» отличились Джейми Олексяк, Джейми Бенн, а овертайме забил нападающий Александр Радулов. Российский форвард забросил шайбу на 31-й секунде дополнительного периода, забив самый быстрый гол в истории «Далласа» в овертайме плей-офф НХЛ.

Прежнее достижение принадлежало Джейми Лангенбрюннеру, который забил на 46-й секунде в матче с «Детройт Ред Уингз» в плей-офф НХЛ 1998 года. Данные приведены без учёта выступления «Миннесоты Норт Старз».

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч между «Далласом» и «Вегасом» состоится 13 сентября.

Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу в матче с «Вегасом», у Худобина 38 сейвов
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