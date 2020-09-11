Дебур — о Бенне и Радулове: эти парни отправляют шайбы в сетку, когда получают такие шансы

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал поражение в третьем матче финала плей-офф Западной конференции НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 ОТ, 1-2). Автором решающего гола стал форвард «звёзд» Александр Радулов, отличившийся в овертайме.
«Сегодня нам пришлось много работать. Мне понравился первый период в нашем исполнении. Во втором периоде уже соперник был лучше, но в третьем отрезке мы вернулись в игру. У нас было достаточно шансов выиграть матча в последние пять минут основного времени.
Это был один из тех вечеров, когда они использовали свои шансы. Сегодня шайба попадала не в те клюшки и в неправильных для нас местах. Бенн и Радулов — эти парни отправляют шайбы в сетку, когда получают такие шансы», — цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.
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