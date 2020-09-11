Радулов вышел на девятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил победный гол в овертайме, отличившись уже на 31-й секунде. Для Александра этот гол стал шестым победным за карьеру в плей-офф НХЛ. Благодаря этому он вышел на девятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков, превзойдя результат Валерия Каменского (пять голов).

Национальный рекорд делят Сергей Фёдоров, Вячеслав Козлов и Евгений Малкин (по 12 шайб), четвёртое место занимает Александр Овечкин (10).