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Радулов вышел на девятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков

Радулов вышел на девятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов забил победный гол в овертайме, отличившись уже на 31-й секунде. Для Александра этот гол стал шестым победным за карьеру в плей-офф НХЛ. Благодаря этому он вышел на девятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков, превзойдя результат Валерия Каменского (пять голов).

Национальный рекорд делят Сергей Фёдоров, Вячеслав Козлов и Евгений Малкин (по 12 шайб), четвёртое место занимает Александр Овечкин (10).

Кучеров вышел на пятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков
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