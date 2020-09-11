Курри: «Йокерит» сделал всё в соответствии с инструкциями властей Финляндии

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри заявил, что не исключал варианта, при котором матчи его команды могут быть перенесены из-за коронавируса.
«Власти Финляндии применяют карантин в случае заражения. Мы обсуждали этот вопрос с властями сегодня утром, «Йокерит» сделал всё в соответствии с инструкциями. Как будут проходить тренировки во время 14-дневного карантина? Пока не могу сказать. После этого нам сразу нужно будет играть, и это не самая хорошая ситуация. У игроков нет симптомов, но две недели они будут в изоляции.
Пять перенесённых матчей необходимо вместить в календарь, у нас налажено хорошее сотрудничество с КХЛ и командами-соперниками. Несколько матчей уже подтверждены. Мы сообщим, когда получим информацию обо всех матчах. Я не вижу никакой опасности в этом прецеденте. Такое не случается каждый день. Есть надежда, что ситуация утихнет — всё-таки мы живём с этим уже полгода. Карантин создаёт проблемы, но другого выхода нет», — приводит слова Курри Yle.
Ранее стало известно, что пять матчей финской команды должны быть перенесены из-за риска заражения коронавирусом среди игроков. Хоккеисты «Йокерита» помещены на 14-дневный карантин из-за возможного заражения в матче с «Нефтехимиком», после которого сообщалось, что в нижнекамском клубе вспышка заражения инфекцией.
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