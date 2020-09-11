Коварж: не думаю, что «Автомобилист» будет играть в открытый атакующий хоккей

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж поделился ожиданиями от выступления екатеринбургского клуба в новом сезоне КХЛ.

«Когда я только приехал в Россию, мне говорили: хороший хоккей начинается в январе. Я удивлялся этому и отвечал, что для шести-семи команд в Лиге сезон в январе уже закончится. Командам, которые просыпают начало, потом приходится очень сложно. «Автомобилисту» последние годы удаётся удачно стартовать. Кризис обязательно придёт, вопрос лишь когда. К этому моменту нужно иметь подушку безопасности.

В начале сентября вообще не надо думать о том, что будет в марте. Концентрироваться нужно только на следующей игре. Глупо сейчас думать о плей-офф. Фокус должен быть на дороге, которая ведёт к плей-офф.

Будет ли «Автомобилист» играть от атаки? Пока очень рано говорить на эту тему. Много ребят только присоединились к команде. Но я не думаю, что мы будем играть в открытый атакующий хоккей. У нас опытный тренер, и он знает, что с таким стилем ничего серьёзного не добиться. Я надеюсь, что в этом году у нас будет надёжная оборона. Это даст больше шансов весной», – приводит слова Коваржа пресс-служба лиги.