КХЛ подтвердила перенос четырёх матчей «Йокерита»

Континентальная хоккейная лига подтвердила перенос ещё четырёх матчей финского «Йокерита» в регулярном чемпионате.
«Четыре матча регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 15 сентября — с «Северсталью», 17-го — с «Металлургом», 19-го — с «Витязем», 21-го — с ЦСКА, перенесены на более поздний срок.
Игроки финской команды попали в контактную группу по решению органов здравоохранения Финляндии после того, как стало известно, что у представителей «Нефтехимика», с кем «Йокерит» проводил предыдущий матч регулярного чемпионата, были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на SARS-CoV-2 в Латвии.
В соответствии с предписанием финских властей, «Йокерит» должен пройти двухнедельный карантин, из-за чего проведение четырех ближайших матчей команды невозможно.
Лига уже перенесла матчи «Динамо» Рига – «Нефтехимик», «Йокерит» — «Ак Барс», которые должны были состояться 11 сентября. О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовывать с клубами», – говорится в сообщении лиги.
- 11 сентября 2020
-
20:46
-
20:29
-
20:15
-
19:34
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:48
-
17:25
-
17:03
-
16:49
-
16:44
-
15:50
-
15:35
-
15:01
-
14:47
-
14:30
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:03
-
12:47
-
12:30
-
12:03
-
11:55
-
11:35
-
11:16
-
11:01
-
10:45
-
10:28
-
10:15
-
09:51
-
09:32
-
09:15