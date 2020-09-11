КХЛ подтвердила перенос четырёх матчей «Йокерита»

Континентальная хоккейная лига подтвердила перенос ещё четырёх матчей финского «Йокерита» в регулярном чемпионате.

«Четыре матча регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 15 сентября — с «Северсталью», 17-го — с «Металлургом», 19-го — с «Витязем», 21-го — с ЦСКА, перенесены на более поздний срок.

Игроки финской команды попали в контактную группу по решению органов здравоохранения Финляндии после того, как стало известно, что у представителей «Нефтехимика», с кем «Йокерит» проводил предыдущий матч регулярного чемпионата, были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на SARS-CoV-2 в Латвии.

В соответствии с предписанием финских властей, «Йокерит» должен пройти двухнедельный карантин, из-за чего проведение четырех ближайших матчей команды невозможно.

Лига уже перенесла матчи «Динамо» Рига – «Нефтехимик», «Йокерит» — «Ак Барс», которые должны были состояться 11 сентября. О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовывать с клубами», – говорится в сообщении лиги.