Питерс: соперник был очень быстр, мы не ожидали таких скоростей от «Торпедо»
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:4 Б).
«Соперник сегодня был очень быстр, стремительно переходил из обороны в атаку. Не совсем ожидали таких скоростей от «Торпедо», отсюда и такой итог. У нас сегодня хорошо получался контроль шайбы, и за счёт этого мы неплохо действовали в чужой зоне. Пусть сил было немного, но качество игры было хорошим. Наконец-то реализовали большинство. Когда уступали в счёте, понимали, что нужно просто забить гол.
Надеюсь, Плэтта мы увидим уже в ближайшем выездном матче — с «Нефтехимиком». Жду, когда мы, наконец, соберём наш состав полностью», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.
«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив по буллитам «Торпедо»
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