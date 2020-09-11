«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив по буллитам «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил нападающий Михаил Варнаков. В основное время шайбы у «Торпедо» забросили: Даниил Ильин, Джастин Клус и Крис Уайдман. Дубль у «Автомобилиста» оформил Брукс Мэйсек.

Для екатеринбургского клуба это поражение стало первым в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 15 сентября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Торпедо» 13 сентября проведёт выездной матч с магнитогорским «Металлургом».