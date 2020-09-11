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«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив по буллитам «Торпедо»

«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив по буллитам «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил нападающий Михаил Варнаков. В основное время шайбы у «Торпедо» забросили: Даниил Ильин, Джастин Клус и Крис Уайдман. Дубль у «Автомобилиста» оформил Брукс Мэйсек.

Для екатеринбургского клуба это поражение стало первым в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 15 сентября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Торпедо» 13 сентября проведёт выездной матч с магнитогорским «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2020, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Мэйсек (Секстон, Холланд) – 04:38' (5x5)   1:1 Ильин (Орлов, Марин) – 10:52' (5x5)   2:1 Макеев (Дацюк) – 14:25' (5x5)   2:2 Клус (Варнаков) – 28:11' (5x5)   2:3 Уайдман – 29:55' (5x5)   3:3 Мэйсек (Арзамасцев) – 39:36' (5x4)   3:4 Варнаков – 65:00' (ПБ)
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