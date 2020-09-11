КХЛ сделала заявление о ситуации в «Нефтехимике»

Континентальная хоккейная лига сделала заявление о ситуации с положительными результатами теста на коронавирус у игроков нижнекамского «Нефтехимика».

«Совместно с Роспотребнадзором было принято решение, что команда «Нефтехимик» с выезда возвращается в Нижнекамск, где представители клуба пройдут углубленное исследование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+lgG. Исследование биоматериалов будет проводить московская лаборатория. Вечером 12 сентября КХЛ и Роспотребнадзор выработают совместное решение об участии клуба в ближайших матчах», — говорится в сообщении лиги.

Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик», который должен был состояться в пятницу, 11 сентября, был перенесён. По прилёте в Ригу хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2. У семи игроков выявлены первично положительные результаты.