Светлов: у «Динамо» есть все игровые ресурсы, чтобы выбраться из мини-кризиса

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о неудачном старте московского «Динамо». Столичный клуб начал сезон-2020/2021 с трёх поражений кряду.

«Переживания из-за результата есть, но в целом ситуация в «Динамо» не вызывает опасений. Если говорить о качестве состава, то бело-голубые в предстоящем сезоне обязаны бороться за Кубок Гагарина и решать максимальные задачи. Все возможности команде созданы, и прежде всего речь о нападении, где есть два ярко выраженных атакующих звена Шипачёва и Линдберга. С такой атакой можно как минимум на равных конкурировать даже с ЦСКА, СКА, Казанью.

Будем объективны, календарь на старте у бело-голубых не самый простой, в соперниках были ведущие клубы КХЛ — «Авангард», «Спартак», «Локомотив». В принципе, каждый из этих матчей получился равным, у «Динамо» были шансы на победу. В частности, в матче со «Спартаком» владели инициативой два периода, с «Локомотивом» провели полтора хороших отрезка.

Предсезонка-2020 — самая экспериментальная в истории КХЛ, ни один тренерский штаб не смог полностью реализовать планы. В прессе проходила информация, что у большинства игроков «Динамо» уже есть антитела на вирус, получается, тренировочный план объективно был нарушен. Но это не значит, что нужно смириться с функциональными проблемами и спокойно за ними наблюдать. Даже в текущем режиме есть возможность что-то подкорректировать. В конце концов, все команды КХЛ летом находились примерно в равных условиях.

Уже в третьем матче ударное звено Шипачёва было переформатировано, пошёл поиск оптимальных сочетаний. На мой взгляд, связка Шипачёв — Яшкин, по меркам КХЛ, выглядит просто идеально, а Кагарлицкий, потерявший прошлый сезон, наберёт игровую практику через игры. Нужно ли дергать таких мастеров, вопрос.

В любом случае, у «Динамо» есть игровые ресурсы, чтобы выбраться из мини-кризиса. Но для этого команда должна гореть, а не играть в рутинный хоккей», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.