Московское «Динамо» объявило состав на трёхматчевую выездную серию

Московское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило состав на трёхматчевую выездную серию. В поездке команде Владимира Крикунова предстоит сыграть с «Барысом», «Амуром» и «Сибирью».

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.



Защитники: Андрей Сергеев, Юусо Хиетанен, Михал Чайковски, Михаил Григорьев, Андрей Миронов, Егор Зайцев, Дмитрий Корчёмкин, Сергей Бойков, Андрей Прибыльский.



Нападающие: Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Андрей Алексеев, Вячеслав Кулёмин, Владимир Брюквин, Даниил Тарасов, Теэму Пулккинен, Оскар Линдберг, Иван Игумнов, Олег Зайцев, Никита Попугаев, Илья Шипов, Иван Муранов, Семён Панкратов, Илья Круглов, Владислав Ефремов.



Выездную серию пропустят защитники Егор Аланов и Артём Волков, которые продолжают восстанавливаться после повреждений.