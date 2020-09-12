«Питтсбург» обменял нападающего Ника Бьюкстада в «Миннесоту»

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обменял 28-летнего американского нападающего Ника Бьюкстада в «Миннесоту Уайлд» на условный выбор на драфте 2021 года, информирует официальный сайт «Миннесоты».
При этом «Питтсбург» будет выплачивать часть зарплаты форварда в сезоне-2020/2021. По данным CapFriendly в сезоне-2020/2021 истекает срок действия его 6-летнего контракта, заключённого с «Флоридой» в 2015 году на общую сумму в $ 24,6 млн ($ 4,1 млн за сезон).
Бьюкстад пропустил большую часть сезона-2019/2020 из-за травмы, проведя лишь 13 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (1+1) и заработал показатель полезности «+3». За «Питтсбург» он выступал в течение 2 сезонов, а до этого 7 сезонов отыграл за «Флориду Пантерз». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 439 встреч, за которые ему удалось отметиться 207 (97+110) очками при коэффициенте полезности «-42».
- 12 сентября 2020
-
04:22
-
04:06
-
02:45
- 11 сентября 2020
-
23:53
-
23:28
-
23:18
-
22:56
-
22:45
-
22:32
-
22:05
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
20:55
-
20:46
-
20:29
-
20:15
-
19:34
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:48
-
17:25
-
17:03
-
16:49
-
16:44
-
15:50
-
15:35
-
15:01
-
14:47
-
14:30
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:26