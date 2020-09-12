«Питтсбург» обменял нападающего Ника Бьюкстада в «Миннесоту»

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обменял 28-летнего американского нападающего Ника Бьюкстада в «Миннесоту Уайлд» на условный выбор на драфте 2021 года, информирует официальный сайт «Миннесоты».

При этом «Питтсбург» будет выплачивать часть зарплаты форварда в сезоне-2020/2021. По данным CapFriendly в сезоне-2020/2021 истекает срок действия его 6-летнего контракта, заключённого с «Флоридой» в 2015 году на общую сумму в $ 24,6 млн ($ 4,1 млн за сезон).

Бьюкстад пропустил большую часть сезона-2019/2020 из-за травмы, проведя лишь 13 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (1+1) и заработал показатель полезности «+3». За «Питтсбург» он выступал в течение 2 сезонов, а до этого 7 сезонов отыграл за «Флориду Пантерз». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 439 встреч, за которые ему удалось отметиться 207 (97+110) очками при коэффициенте полезности «-42».