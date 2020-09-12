Купер: «Айлендерс» не сделали ничего, что бы нас удивило. Мы сами себе злейшие враги

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в третьем матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5, 2-1).

«Лучшая вещь в спорте — наличие живой драмы, которая разыгрывается без сценария. Мы проиграли этот матч сами. Соперник не сделал ничего, что бы нас удивило. Мы сами приняли несколько плохих решений, особого давления на нас не было. Мы сами себе злейшие враги», — заявил Купер.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ондржея Палата. В активе Никиты стало 23 балла в этом плей-офф НХЛ, что является третьим результатом истории «Тампы» по очкам в одном розыгрыше. Рекорд принадлежит Брэду Ричардсу (26, сезон-2003/2004).