Наиль Якупов дебютирует за «Амур» в матче с ЦСКА

Хабаровский «Амур» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 10:00 мск.

Впервые в сезоне в заявку дальневосточного клуба попал нападающий Наиль Якупов, который пополнил состав команды в межсезонье. Защитник «Амура» Глеб Корягин снова заявлен в четвёртом звене нападения.

Место в воротах ЦСКА займёт Всеволод Скотников, для которого этот матч станет дебютным в КХЛ.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);

Васильев — Игнатович, Полунин — Голубев — Якупов;

Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Александров — Сергиенко, Бутузов — Пьянов — Файзуллин;

Зимин, Корягин — Гиздатуллин — Железков.

ЦСКА:

Скотников (Киселёв);

Рыков — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Голдобин;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов —Окулов;

Науменков — Сергеев, Соркин — Андронов — Карнаухов;

Мингачёв — Ибрагимов, Коростелёв — Светлаков — Максимов.