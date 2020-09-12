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Наиль Якупов дебютирует за «Амур» в матче с ЦСКА

Наиль Якупов дебютирует за «Амур» в матче с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 10:00 мск.

Впервые в сезоне в заявку дальневосточного клуба попал нападающий Наиль Якупов, который пополнил состав команды в межсезонье. Защитник «Амура» Глеб Корягин снова заявлен в четвёртом звене нападения.

Место в воротах ЦСКА займёт Всеволод Скотников, для которого этот матч станет дебютным в КХЛ.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Васильев — Игнатович, Полунин — Голубев — Якупов;
Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Александров — Сергиенко, Бутузов — Пьянов — Файзуллин;
Зимин, Корягин — Гиздатуллин — Железков.

ЦСКА:

Скотников (Киселёв);
Рыков — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Голдобин;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов —Окулов;
Науменков — Сергеев, Соркин — Андронов — Карнаухов;
Мингачёв — Ибрагимов, Коростелёв — Светлаков — Максимов.

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