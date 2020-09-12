Александр Овечкин приехал в Новосибирск, он присутствует на матче «Сибирь» — «Куньлунь»

Лучший снайпер НХЛ нынешнего сезона капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал в Новосибирск на встречу с молодыми хоккеистами школы хоккейного клуба «Сибирь». Форвард раздал автографы молодым игрокам и посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар».
«Добрый вечер, дорогие болельщики. Надеюсь, в нынешнем сезоне трибуны будут заполнены вскоре не на 20%, а на 100%. И все будут болеть за «Сибирь, которая всегда славилась своими болельщиками», — сказал Овечкин, которого перед аудиторией стадиона представил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата на счету Овечкина было 48 голов. Он разделил награду, присуждаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, также нанесшим 48 голевых бросков.
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