Александр Овечкин почтил память погибшей команды «Локомотив»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своём профиле в «Инстаграме» почтил память погибшей ровно 9 лет назад, 7 сентября 2011 года, команды ярославского «Локомотива».



«Помним», — подписал публикацию Овечкин, разместив фото всех погибших.

7 сентября 2011 года основной состав «Локомотива» погиб в результате крушения авиалайнера «Як-42Д» под Ярославлем. Жертвами аварии стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа). Выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.



Напомним, что «Кэпиталз» выбыл из плей-офф НХЛ уже в первом раунде. «Вашингтон» играл с «Нью-Йорк Айлендерс» и проиграл в пяти встречах. Итоговый счёт противостояния — 4-1. Овечкин принял участие в восьми встречах, набрав 5 (4+1) очков.