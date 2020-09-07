Александр Овечкин почтил память погибшей команды «Локомотив»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своём профиле в «Инстаграме» почтил память погибшей ровно 9 лет назад, 7 сентября 2011 года, команды ярославского «Локомотива».
«Помним», — подписал публикацию Овечкин, разместив фото всех погибших.
7 сентября 2011 года основной состав «Локомотива» погиб в результате крушения авиалайнера «Як-42Д» под Ярославлем. Жертвами аварии стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа). Выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.
Напомним, что «Кэпиталз» выбыл из плей-офф НХЛ уже в первом раунде. «Вашингтон» играл с «Нью-Йорк Айлендерс» и проиграл в пяти встречах. Итоговый счёт противостояния — 4-1. Овечкин принял участие в восьми встречах, набрав 5 (4+1) очков.
- 7 сентября 2020
-
16:03
-
15:47
-
15:30
-
15:05
-
14:43
-
14:16
-
14:04
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:54
-
12:34
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:59
-
10:38
-
10:18
-
10:03
-
09:42
-
09:21
-
08:49
-
08:35
-
08:13
-
07:57
-
07:53
-
07:30
-
06:55
-
06:28
-
06:22
-
06:13
-
06:01
-
05:53
-
05:51
-
05:45