Кручинин: «Куньлунь» собран из тех, у кого не было вариантов летом, это шанс для каждого

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Алексей Кручинин прокомментировал проигрыш на выезде (5:4) в матче с новосибирской «Сибирью».



«Совершили много ошибок, для зрителей игра была интересная, много голов. Мы сделали больше ошибок, чем «Сибирь», поэтому проиграли. За что сейчас бьётся «Куньлунь»? Все любят хоккей. Выходишь на лёд, чтобы выигрывать. Эта команда собрана из тех, у кого не было предложений летом. Потолок, пандемия, неудачные сезоны… Это шанс для каждого из нас, чтобы показать, что нас рано списывать со счетом. За это и бьёмся. Уже сплотились, бьёмся друг за друга.



Шапорев забивает в 19 лет? Герман — здоровый парень, физически сильный. Забил первый гол едва ли не первым броском. Ему и в раздевалке все говорят, чтобы бросал, у него хороший бросок. Молодец. В МХЛ он настрелял много голов, но, понятно, там другой хоккей. Бросок у него остался и здесь, пусть продолжает.



Готов ли сменить позицию и поиграть в защите? Мы ко всему готовы. Надо будет — сыграем на любых позициях, в прошлом матче играли пять защитников после травмы Гимаева. Конечно, «наедаемся», но выбора нет», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.