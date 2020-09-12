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Нападающий «Динамо» выиграл все вбрасывания в матче с «Барысом»

Нападающий «Динамо» выиграл все вбрасывания в матче с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Динамо» Владислав Ефремов добился интересного достижения в матче с «Барысом». Форвард выиграл все вбрасывания, в которых принимал участие, сообщается на официальной странице бело-голубых в «Твиттере».

На счету Ефремова 14 выигранных вбрасываний из 14. Кроме того, 25-летний нападающий отдал результативную передачу, с которой была заброшена победная шайба в матче.

Напомним, встреча «Барыса» с московским «Динамо», проходившая в Нур-Султане, завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей. «Барыс» трижды выходил вперёд (1:0, 2:1, 4:2), однако все три раза «Динамо» сравнивало счёт. В третьем периоде дубль оформил Вадим Шипачёв, сначала сокративший отставание до одной шайбы, а за 30 секунд до конца третьего периода точным броском переведший игру в овертайм. Победный гол на счету Даниила Тарасова.

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