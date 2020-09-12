Миловзоров: игроки «Сибири» немного выдохнули после первой победы

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал первую победу в новом сезоне.



«Немного выдохнули после первой победы. Можно дальше продолжать. Пытались играть активно, но в ходе матча всё равно приходилось отыгрываться. Нужно помнить, что игра длится 60 минут. Иногда теряли концентрацию. Сейчас многие команды без игровой практики, так что на её недостаток нельзя ссылаться. Никакая тренировка не заменит игру. Как открыться, почувствовать партнёра — это можно прочувствовать только через игры. Мы много разбираем меньшинство соперника. Сегодня удалось раскрепоститься, особенно в этом помог гол Ефима Гуркина. Промах в начале матча удалось достаточно быстро забыть», — цитирует игрока пресс-служба КХЛ.



Напомним, что «Сибирь» дома обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:4.

«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев «Куньлунь»