«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев «Куньлунь»

«Сибирь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Самыми результативными в составе победителей стали Виктор Комаров (1+1) и Егор Миловзоров (0+2). Дубль в китайском клубе на счету 19-летнего нападающего Германа Шапорева. Шапореву дважды ассистировал защитник Денис Осипов.

У «Сибири» эта победа стала первой в сезоне, в то время как «Куньлунь» проиграл в пятом матче кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб 14 сентября дома сыграет с рижским «Динамо», а «Куньлунь» 17-го в Мытищах примет «Автомобилист».