«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев «Куньлунь»
«Сибирь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Самыми результативными в составе победителей стали Виктор Комаров (1+1) и Егор Миловзоров (0+2). Дубль в китайском клубе на счету 19-летнего нападающего Германа Шапорева. Шапореву дважды ассистировал защитник Денис Осипов.
У «Сибири» эта победа стала первой в сезоне, в то время как «Куньлунь» проиграл в пятом матче кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб 14 сентября дома сыграет с рижским «Динамо», а «Куньлунь» 17-го в Мытищах примет «Автомобилист».
КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2020, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Шапорев (Монахов, Осипов) – 26:45' (5x5) 1:1 Гуркин (Комаров, Миловзоров) – 35:02' (5x4) 2:1 Комаров (Алексеев, О'Делл) – 38:09' (5x5) 2:2 Николишин (Архипов) – 41:46' (5x5) 3:2 Саюстов (Шаров, Миловзоров) – 46:14' (5x4) 3:3 Кручинин (Николишин, Педан) – 48:08' (5x4) 4:3 Романцев (Руохомаа, Пуустинен) – 50:03' (5x4) 5:3 Первушин (Коротков) – 52:43' (5x5) 5:4 Шапорев (Балдаев, Осипов) – 56:00' (5x4)
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