Обладатель Кубка Стэнли сезона-2018/2019 обменян в «Монреаль»

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джоэль Эдмундсон обменян в «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный сайт «хабс».



«Харрикейнз» получат право выбор в пятом раунде драфта-2020. Эдмундсон по окончании плей-офф станет неограниченно свободным агентом.



27-летний защитник в нынешнем сезоне принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 20 (7+13) очков при показателе полезности «+7» и 72 минутах штрафного времени. В плей-офф Эдмундсон отыграл 4 матча, забросив одну шайбу, при показателе полезности «+4» и двух минутах штрафа.



За пять сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Сент-Луис Блюз» и «Харрикейнз» Эдмундсон в 337 играх регулярного сезона набрал 72 очка (20+52), отбыв 320 минут штрафа при общем показателе полезности «+25». В 53 играх плей-офф он набрал 15 очков (6+9). В сезоне-2018/2019 в составе «Сент-Луис Блюз» завоевал Кубок Стэнли.

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