Хаггерти: будет любопытно, когда Худобин раньше Раска приведёт команду к Кубку Стэнли

Обозреватель матча «Бостон Брюинз» американский журналист Джо Хаггерти прокомментировал победу «Даллас Старз» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).

«Будет очень любопытно, когда Худобин раньше Раска приведёт свою команду к Кубку Стэнли в качестве первого номера», — написал Хаггерти в «Твиттере».

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, совершив 32 сейва, стал первой звездой матча. Он одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов. Антон пополнил состав «звёзд» летом 2018 года, не получив достойного, по его мнению, контрактного предложения от своего бывшего клуба «Бостона».