Хаггерти: будет любопытно, когда Худобин раньше Раска приведёт команду к Кубку Стэнли
Обозреватель матча «Бостон Брюинз» американский журналист Джо Хаггерти прокомментировал победу «Даллас Старз» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).
«Будет очень любопытно, когда Худобин раньше Раска приведёт свою команду к Кубку Стэнли в качестве первого номера», — написал Хаггерти в «Твиттере».
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, совершив 32 сейва, стал первой звездой матча. Он одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов. Антон пополнил состав «звёзд» летом 2018 года, не получив достойного, по его мнению, контрактного предложения от своего бывшего клуба «Бостона».
«Даллас» — о сейве Худобина: просто волшебник, он заставил шайбу исчезнуть
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