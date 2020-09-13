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Дебур: «Вегас» прекрасно сыграл в обороне. Серия с «Далласом» ещё далеко не окончена

Дебур: «Вегас» прекрасно сыграл в обороне. Серия с «Далласом» ещё далеко не окончена
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Даллас Старз» (1:2, 1-3).

«Желание и игра у нас есть, надо просто забивать. Мы создали немало моментов, два или три раза попадали в штангу. Мы прекрасно сыграли в обороне. Считаю, что нам надо придерживаться своей игры. Серия ещё далеко не окончена. Мы сделаем так, что выбить нас будет непросто», — цитирует Дебура пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 32 сейва. Россиянин одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов.

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