Смит: складывается впечатление, что шайба летит куда угодно, только не в ворота «Далласа»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Даллас Старз» (1:2, 1-3).

«Старались сегодня забить, но порой складывается впечатление, что шайба летит куда угодно, только не в ворота «Далласа». Голы забиваются с пятачка. Мы это знаем. Нам просто нужно начать находить шайбы и лучше работать, освобождая пространство перед их воротами. Нужно найти способ исправить сложившуюся ситуацию.

Что касается игры форвардов, то мы не можем полагаться на наших защитников, чтобы они забивали за нас все голы в каждом матче. Теперь необходимо оставаться на позитиве, потому что негативные эмоции не приведут нас ни к чему хорошему», — сказал Смит на пресс-конференции.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 32 сейва. Россиянин одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов.