Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Смит: складывается впечатление, что шайба летит куда угодно, только не в ворота «Далласа»

Смит: складывается впечатление, что шайба летит куда угодно, только не в ворота «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Даллас Старз» (1:2, 1-3).

«Старались сегодня забить, но порой складывается впечатление, что шайба летит куда угодно, только не в ворота «Далласа». Голы забиваются с пятачка. Мы это знаем. Нам просто нужно начать находить шайбы и лучше работать, освобождая пространство перед их воротами. Нужно найти способ исправить сложившуюся ситуацию.

Что касается игры форвардов, то мы не можем полагаться на наших защитников, чтобы они забивали за нас все голы в каждом матче. Теперь необходимо оставаться на позитиве, потому что негативные эмоции не приведут нас ни к чему хорошему», — сказал Смит на пресс-конференции.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 32 сейва. Россиянин одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов.

«Даллас» — о сейве Худобина: просто волшебник, он заставил шайбу исчезнуть
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020