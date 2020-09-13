Коваленко — о «Куньлуне»: «Вегас» тоже был собран из отказников. Это им не помешало

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мыслями о выступлении «Куньлунь Ред Стар» в нынешнем сезоне.

«В последнее время очень много критики вокруг выступлений «Куньлуня», начавшего сезон с пяти поражений в пяти матчах. Не готов критиковать команду, которая оказалась в форс-мажорной ситуации из-за переезда из Пекина в Мытищи. Наоборот, профсоюз только радует, что рабочие места в «Куньлуне» получили десятки российских хоккеистов, а возглавили команду молодые российские тренеры, с которыми в свое время вместе выступал в сборной России и российском чемпионате. Напомню, профсоюз защищает интересы не только игроков, но и тренеров. Мы должны бороться за наши рабочие места.

Посмотрите на «Вегас» в НХЛ. Клуб из Невады, который в эти дни продолжает борьбу за Кубок Стэнли, тоже был собран из отказников. Но это не помешало ему установить абсолютный рекорд в столетней истории НХЛ и в первые три сезона существования клуба дважды выйти в финал конференции. У нас тоже есть российские игроки – не только опытные, но и молодые, которых недооценивают и которым не дают шанса. Сыграть на амбициях таких хоккеистов, на их реваншистских настроениях в «Вегасе» смогли. И здесь решающей стала работа тренеров, именно от них зависело становление команды, каким бы ни был состав.

Именно такой работы пожелаю молодому штабу Алексея Ковалёва, Вячеслава Козлова и Игоря Уланова, которые уже работали в КХЛ в роли помощников главного тренера, обладают огромным игровым опытом и должны найти необходимые струны, а также правильную мотивацию. Российских специалистов и хоккеистов поддерживаем в первую очередь», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.