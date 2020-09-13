СКА — «Нефтехимик»: Бурдасов продлил голевую серию до пяти матчей

СКА и нижнекамский «Нефтехимик» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт первый период, счёт ─ 1:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Гол на 7-й минуте первого периода забросил Антон Бурдасов, доведя свою голевую серию со старта сезона до пяти матчей.

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Антон Бурдасов — победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, игрок сборной России. Перешёл в СКА перед сезоном-2012/2013, вместе с командой выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. Затем выступал за «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев», а в ходе сезона-2019/2020 вернулся в СКА.

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