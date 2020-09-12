Предматчевое шоу СКА стало первым хоккейным шоу в мире с дополненной реальностью

Ключевым элементом предматчевого шоу СКА является технология дополненной реальности, сообщает официальный «твиттер» команды.



Тросовая камера для показа хоккея оснащена системой датчиков для определения положения камеры. Комплекс технических средств для отслеживания координат перемещения камер в реальном времени был разработан отечественными компаниями. Впервые в мире эта система применяется в рамках шоу на хоккейном матче.



Spider Cam с поворотной головой нового поколения позволяет получить эффектные пролёты надо льдом. Специальные штативы с отслеживанием поворота камеры помогают разнообразить показ.

Серверы дополненной реальности на базе Unreal Engine со специально разработанной к этому матчу графикой позволяют создать в пространстве стадиона то, что невозможно создать с помощью традиционных приёмов создания шоу.