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«Локомотив» дома обыграл «Трактор» благодаря дублю Петерссона

«Локомотив» дома обыграл «Трактор» благодаря дублю Петерссона
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Дубль в составе ярославского клуба оформил шведский нападающий Андре Петерссон. Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов отразил 31 бросок. Единственную шайбу у «Трактора» забросил в большинстве Виталий Кравцов, которому ассистировали Томаш Гика и Понтус Оберг.

Для челябинского клуба это поражение стало вторым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 15 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Локомотив» 17 сентября проведёт выездной матч с ХК «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Петерссон (Марченко, Ткачёв) – 11:49' (5x5)   2:0 Петерссон – 16:20' (5x4)   2:1 Кравцов (Гика, Оберг) – 32:40' (5x4)
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