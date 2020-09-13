«Локомотив» дома обыграл «Трактор» благодаря дублю Петерссона
«Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Дубль в составе ярославского клуба оформил шведский нападающий Андре Петерссон. Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов отразил 31 бросок. Единственную шайбу у «Трактора» забросил в большинстве Виталий Кравцов, которому ассистировали Томаш Гика и Понтус Оберг.
Для челябинского клуба это поражение стало вторым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 15 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Локомотив» 17 сентября проведёт выездной матч с ХК «Сочи».
- 13 сентября 2020
-
19:58
-
19:48
-
19:34
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
17:54
-
17:12
-
17:02
-
16:52
-
16:27
-
15:39
-
15:29
-
15:07
-
14:35
-
13:30
-
12:55
-
12:20
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:01
Партнерский контент