«Локомотив» дома обыграл «Трактор» благодаря дублю Петерссона

«Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Дубль в составе ярославского клуба оформил шведский нападающий Андре Петерссон. Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов отразил 31 бросок. Единственную шайбу у «Трактора» забросил в большинстве Виталий Кравцов, которому ассистировали Томаш Гика и Понтус Оберг.

Для челябинского клуба это поражение стало вторым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 15 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Локомотив» 17 сентября проведёт выездной матч с ХК «Сочи».