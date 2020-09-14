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Купер: не думал, что пропустившее звено забьёт уже через 15 секунд

Купер: не думал, что пропустившее звено забьёт уже через 15 секунд
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал своё решение оставить на площадке тройку Янни Гурда после пропущенного первого гола в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Я не особо понимаю тот момент, когда после гола звено сразу садят на скамейку запасных. То есть ты забил и сидишь, думаешь об этом. Мы пропустили, но я оставил их на льду — пусть идут и забьют, снова вернут разницу в счёте. Но я понятия не имел, что это снова произойдёт уже через 15 секунд», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Напомним, что в сегодняшнем матче победу одержала «Тампа». Счёт в середине второго периода открыл форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. Спустя 15 секунд «Лайтнинг» сделали счёт равным. Ещё через 12 секунд Ондржей Палат с передач Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта вывел «Тампу» вперёд. В третьем периоде по разу отличились Брейден Пойнт и Патрик Марун — 4:1.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 16 сентября, начало – в 3:00 мск.

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