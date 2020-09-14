Нападающий «Айлендерс»: Кучеров, Пойнт, Палат — талантливые игроки, невозможно их прикрыть

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли поделился мнением о поражении в четвёртом матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Кучеров, Пойнт, Палат — это талантливые игроки, невозможно их прикрыть так, чтобы у них не было шансов. Но снизить их количество можно. Мы сегодня в этом плане недоработали», — цитирует Бейли пресс-служба НХЛ.



Напомним, что в сегодняшнем матче победу одержала «Тампа». Счёт в середине второго периода открыл форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. Спустя 15 секунд «Лайтнинг» сделали счёт равным. Ещё через 12 секунд Ондржей Палат с передач Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта вывел «Тампу» вперёд. В третьем периоде по разу отличились Брейден Пойнт и Патрик Марун — 4:1.



Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 16 сентября, начало — в 3:00 мск.

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