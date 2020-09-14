Егор Зайцев — о победе «Динамо»: доказали, что у нас сплочённый коллектив, дружная команда

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев рассказал о значимости победы над «Барысом», а также о настрое на матч с «Амуром».
«После побед ощущения, конечно же, только положительные. Огромный прилив эмоций, сил. Можно сказать, что упала гора с плеч, потому что три поражения подряд на старте чемпионата немного давили на нас. Мы понимали, что должны играть намного лучше, побеждать. И то, что мы вытащили такой сложный матч, уступая 3:4, отыгрались и победили в овертайме, вдвойне придаёт уверенность в себе. Мы доказали, что у нас сплочённый коллектив, дружная команда. Тренировались в Хабаровске с отличным настроением.
Матч с «Амуром»? Я бы сказал, что фаворитов сейчас нет. Все команды играют более-менее одинаково, с введением потолка зарплат уровень выравнялся. Мы три матча подряд не могли взять очки, но это же не значит, что наша команда слабая и мы в этих поединках были аутсайдерами?! Просто так сложились первые встречи. Поэтому на «Амур» предельный настрой — нам нужно выигрывать, набирать очки, подниматься в турнирной таблице. Будем готовиться и настраиваться только на победу», — цитирует Зайцева пресс-служба клуба в официальном «телеграме» «Динамо».
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