Торгаев: Якупов на данный момент не готов к сезону

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:4).
«Получился хороший первый период, мне он понравился. Но второй период был провален из-за наших удалений и совершённых ошибок игроками «Амура». Постарались добавить в третьем периоде, но не совсем всё получилось.
Якупов не совсем готов к сезону. Он очень мало катался на льду, тренировался в основном на земле, а в ледовых тренировках участия не принимал. Наверное, всего 10 дней он катается с командой. Поэтому на данный момент он не готов играть.
Сложно говорить о позитиве после поражения. Его не так много. Радует, что ребята набирают форму через игры, улучшается физическое состояние. Опять же скоро подтянутся легионеры и травмированные. Так что стоит ждать улучшения в ближайшем будущем», — передаёт слова Торгаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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